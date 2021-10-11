Erdoğan'dan cezaevi günlerini soran gence: Ula anlattığımızda bizi bir daha içeri mi sokacaksınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldiği etkinlik sırasında kendisine cezaevi günlerini soran bir gence "Ula anlattığımızda bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Oranın maceraları ayrıdır" yanıtını verdi.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden bir öğrencinin, "Bu ülkeye hizmet etmek için çok bedel ödediniz. Bunlardan biri de cezaevine girmekti. Cezaevinde hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? O günleri bize anlatır mısınız?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ulan cezaevindekilerin içindekileri anlattığımız zaman bir daha bizi içeri mi sokacaksınız? Oranın maceraları ayrıdır ama benim oradaki en önemli hayatım şuydu. Tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir, gece de sabah namazına kadar bana gelen mektupların cevabını yazardım ve yaklaşık bu şekilde 10 bine yakın mektup yazdım. Şimdi zaman zaman gittiğim bazı yerlerde o mektuplarla karşıma çıkanlar olur. Benim yazım da fena değildir. Hemen onu karşıma çıkarırlar. Bazıları da onu çerçeveletmiş. Böyle oradaki dört ay on günlük zamanımız oldu. Allahıma hamd ediyorum. Hani derler ya Medrese-i Yusuffiyye diye, hakikaten öyle bir hayat. O tabii bize birçok şeyi öğretti ama orada dersimi iyi çalıştım. Çıktıktan sonra da zaten fazla uzun sürmedi biliyorsunuz, kısa bir zamanda iktidar olduk."