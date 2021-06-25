Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e kurdela tepkisi: Talimat vermeden kestiniz

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Hatay'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkan<strong>ı Recep Tayyip Erdoğan</strong>, Enerji Bakanı <strong>Fatih Dönmez</strong>'in erkenden kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" tepkisini gösterdi.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-bakan-donmeze-tepki-talimat-vermeden-kestiniz-1847384" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitabında 2023 seçimlerini hatırlatan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum, 2023'e hazırlanıyor muyuz?" diye sordu.</p>\n<p>Hatay Stadı önünde yurttaşlara seslenen Erdoğan, kurdele kesimi sırasında Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erkenden kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" diyerek tepki gösterdi.</p>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>