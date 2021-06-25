Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e kurdela tepkisi: Talimat vermeden kestiniz

Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitabında 2023 seçimlerini hatırlatan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum, 2023'e hazırlanıyor muyuz?" diye sordu.

Hatay Stadı önünde yurttaşlara seslenen Erdoğan, kurdele kesimi sırasında Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erkenden kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" diyerek tepki gösterdi.