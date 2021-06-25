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Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e kurdela tepkisi: Talimat vermeden kestiniz

25 Haziran 2021 17:52

Hatay'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erkenden kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı erdoğanTalimat vermeden kestinizBakan Dönmez

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