Erdoğan'dan Bakan'a: Adil yeşilleri biraz daha artırırsak çok daha güzel olacak, yeşili severim biliyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na söylediği sözler gündem oldu. 1305 metrelik çift tüpten oluşan Phaselis Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, buradaBakan Karaismailoğlu'na seslenerek, "Adil yeşilleri biraz daha artırırsak çok daha güzel olacak. Yeşili severim biliyorsun" diye seslendi.

Karaismailoğlu'nun "Tamam Sayın Cumhurbaşkanım" demesi üzerine Erdoğan, "Sen de Oflu olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Antalya yeşil ona göre" dedi.