Erdoğan'dan 'Ayasofya'da cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz' diyen Hüsnü Bayramoğlu'na: O kadar da değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz' sözlerine Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil' yanıtını verdi.

Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararını imzalamıştı.