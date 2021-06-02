Erdoğan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: Merkez Bankası parasının nereye gittiği sorulur mu?

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" sorusuna ilişkin altyapı yatırımlarından ve yaşanan felaketlere ayrılan kaynaktan örnek vererek "Merkez Bankası parasının nereye gittiği sorulur mu?" ifadesini kullandı. Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bunlar diyorlar ya '128 milyar dolar nereye gitti.' Merkez Bankası parasının nereye gittiği sorulur mu? Bu süreçte bir Van depremini, Bingöl depremini geçirdik değil mi? Hiç nereden bu harcamaları yaptınız diye soran oldu mu? Hiç soruyorlar mı ya? Maalesef sorma hakkını kendilerinde bulabiliyorlar ama bizim bütün, şunu unutmayın altyapısı olmayan bir ülkenin üst yapısı her zaman tehdit altındadır. Türkiye altyapısı çürük olan bir ülke konumunda. Altyapıya çok önem veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ki özgüvenle hayatımızı sürdürebilelim."