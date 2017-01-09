Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı bir mihenk taşıdır

9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleneksel hale gelen hariciye teşkilatımızın yanısıra diğer kuruluşlarımız için de önem arzeden bu konferansın ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını umuyorum. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için 2023 yılı bir mihenk taşıdır. 2023 için büyük ve iddialı hedefler ortaya koyduk. İnşallah 2023 aynı zamanda bizi 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacak bir sıçrama noktası olacaktır. Dünyadaki tüm sıkıntılara, badirelere rağmen gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" ifadesini kullandı.