Erdoğan çifti Müge Anlı'ya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert'' programında başlatılan okuma sefeberliğine destek vermek amacıyla konuk oldu. Erdoğan çifti, ATV ekranlarında yayınlanan progama Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden bağlandı. "Şu anda ben ekranda özellikle davetinize icabet eden bütün vatandaşlarımızı görünce, benim de heyecanım arttı. Milletimizin okuma yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyoruz. Her türlü desteğin verileceğine de inanıyorum" diyen Erdoğan, "Halkımın okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu sizlerden de bizzat dinledik. Valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, muhtarlıklarımıza taleplerini iletebilirler. Size, seyircilerimize ve halkımıza şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Diploma töreninde şahsen veya canlı bağlantı ile sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.