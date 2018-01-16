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Erdoğan CHP'li Kaftancıoğlu'nu tweetlerini göstererek eleştirdi: Gazi Mustafa Kemal'in partisi ne hallere geldi, kimlere kaldı!

16 Ocak 2018 15:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında, salonda Kaftancıoğlu'nun tweetleri gösterildi. Erdoğan, Kaftancıoğlu'nun 1915 olayları, Gezi Parkı protestoları ve BDP-HDP'yle ilgili sözlerini eleştirdi: "Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP'nin İl Başkanı'dır. Ona diyecek sözümüz yok ama bu İl Başkanı'nın geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. “Bakınız çok ilginç. Bu tweetlerde neler yok ki? Polisimize taş atmaya varıncaya kadar, görüntülerden tutun, nasıl birisi? Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi, kimlerin eline kaldı. "Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyerek güvenlik güçlerine saldırırken, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile, bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor."

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