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Erdoğan: Bugün biz durursak Türkiye Sevr şartlarına geri döner

23 Aralık 2016 16:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar" dedi. Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir" ifadesini kullandı.

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BeştepeSevr antlaşmasıRecep Tayyip ErdoğanOrman ve Su İşleri Bakanlığıpiyonterör örgütleri

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