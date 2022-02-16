Erdoğan: Bu kadar müjdeler verdik alkış yok

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamalarının ardından Erdoğan salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.

TIKLAYIN - Erdoğan: 210 KW saate kadar olan düşük tarife ve üzerindeki kullanım oranı yeniden değerlendirilecek