T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan: Bu kadar müjdeler verdik alkış yok

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi

16 Şubat 2022 21:07

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamalarının ardından Erdoğan salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi. 

TIKLAYIN - Erdoğan: 210 KW saate kadar olan düşük tarife ve üzerindeki kullanım oranı yeniden değerlendirilecek

erdoğankabinetoplantıalkış

Diğer Videolar

Mustafa Sarıgül: Milleti ota bile hasret bıraktınız

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm

Tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

Nevşin Mengü, AKP'nin tartışma yaratan sahur görüntülerini yorumladı: Bence bunda bir şey yok, standart sahur

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Hakan Şükür'ün adını 'söyleyemedi'

Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e: Tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24