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Erdoğan, bozkurt işareti için ne demişti?

21 Şubat 2017 16:45

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısında referandum için verdikleri destekten dolayı MHP'ye bozkurt işareti yaparak selam gönderdi. "Ülkücü kardeşlerimizle birlikte yola çıktık" diyen Yıldırım, "Önce memleketim, önce milletim, dediler. Nasıl unuturuz. Selam olsun" ifadesini kullandı. Bu görüntüler üzerine, akıllara Erdoğan'ın geçmişte bozkurt işareti hakkında söyledikleri geldi. Tayyip Erdoğan, 22 Nisan 2011 tarihli bir konuşmasında, Bahçeli'ye "Bugün duydum ki meydan okuma yapmış. Bin Bozkurtla Kasımpaşa'ya kadar kovalarım. Bozkurtlarla mı dolaşıyorsun, Bozkurtların hayırlı olsun. Ben eşrefi mahluk olan insanla dolaşırım" sözleriyle yanıt vermişti.

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