Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ referandumda seçmenlerin yüzde 51.28 'evet' oyuyla kabul edilmesine ilişkin "Dün akşam Mart 2019 ve Kasım 2019'a bir işaret fişeği atıldı" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan "Batı'da Haçlı zihniyeti, içeride de uşakları saldırdı" şeklinde konuştu. İstanbul dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Doğruca 2019 Kasım'ına yürüyeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Bunun herhalde farkındayız. Zira yedi düvele karşı mücadele ettik. Batı'da Haçlı zihniyeti, içeride de uşakları saldırdı. İnsanımıza yönelik yatırımlarımızın başını eğitim çekiyor. Ahlak ve maneviyat başını çekiyor. Biz iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı unutmayacağız. Biz tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için "Evet" dedik. Milletimiz de şüphe duymadığı için "Evet" dedi. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Ben Doğu'ya baktım, Güneydoğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Daha iyi olacak. Dün akşam Mart 2019 ve Kasım 2019'a bir işaret fişeği atıldı. İşte Ankaralı ne yaptı? Külliye'de kendini ortaya koydu. Kahramankazan'da kendini ortaya koydu. Bizim aslanlarımız, yiğitlerimiz özel harekatta ne yazık ki 56 şehit verdi. (İdam isteriz sesleri) İşte bunu hep meydanlarda söyledim. İnşallah parlamentoya gelecek. Geçmesi halinde ben bunu onaylarım. Çünkü bizim şehitlerin katillerini affetme yetkimiz yok. Ve sizleri inşallah, şu an itibariyle saatimiz 4. Yanılmıyorsam ilan edilen saat 17.30. Sizleri Külliye'de bekliyoruz. Yolumuz hayrolsun. Sağ olun."