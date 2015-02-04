Erdoğan Bank Asya'nın açılışında nasıl görüntülenmişti?

Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya için 18 Eylül 2014 tarihinde katıldığı TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, "O banka zaten batmış" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bank Asya'nın açılış töreninde bizzat bulunduğu ve Fethullah Gülen'in elini sıkmaya çalıştığı yolundaki görüntüleri ortaya çıktı. O dönemde Tansu Çiller Başbakan Yardımcısıydı. Asya Finans'ın açılışını ise Tansu Çiller, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan beraber yapmıştı. Bank Asya'ya dün düzenlenen operasyondan sonra sosyal medyada Bankanın açılışını gösteren videolar yayınlanmaya başladı.