T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan Bank Asya'nın açılışında nasıl görüntülenmişti?

04 Şubat 2015 16:14

Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya için 18 Eylül 2014 tarihinde katıldığı TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, "O banka zaten batmış" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bank Asya'nın açılış töreninde bizzat bulunduğu ve Fethullah Gülen'in elini sıkmaya çalıştığı yolundaki görüntüleri ortaya çıktı. O dönemde Tansu Çiller Başbakan Yardımcısıydı. Asya Finans'ın açılışını ise Tansu Çiller, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan beraber yapmıştı. Bank Asya'ya dün düzenlenen operasyondan sonra sosyal medyada Bankanın açılışını gösteren videolar yayınlanmaya başladı.

ETİKETLER

erdoğanbank asyagülenaçılıştören

Diğer Videolar

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı

AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu - İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2020

AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24