Erdoğan: Bor madeninden üretilen dezenfektanın reklam kampanyasını yapalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile telekonferans yoluyla görüşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez bor madeninden üretilen el dezenfektanını tanıtırken Dönmez'e 'yanlış yapıyor' diyerek dezenfektanın ele nasıl uygulanacağını anlattı.

Erdoğan, Dönmez'e "Bu el dezenfektanı mı? diye sordu. Dönmez 'Evet' deyince Erdoğan, Dönmez'e "Söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip bu açığı kapayalım" dedi. Bu dezenfektandan bize de gönderin diyen Erdoğan, "Ama bana bak elimizi mahvetmesin he" sözlerini kullandı.

Bakan Dönmez'e, "Sen ve Mustafa Bey denedi mi?" dedi. Dönmez "Denedik" deyince Erdoğan, "Bak Fatih Bey şimdi orada deniyor. Fatih Bey deniyor da yanlış deniyor" dedi ve "Fatih deniyor da nasıl yapacağını bilmiyor" diyerek Dönmez'e dezenfektanı nasıl kullanması gerektiğini gösterdi.