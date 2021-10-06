Erdoğan: Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözleri tartışılırken "Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?" diye sordu.

Bu haftaki grup konuşmasına partilere yeni Anayasa çalışmaları için bir kez daha çağrıda bulunarak başlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” çıkışı yaptı.

"Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu CHP’nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı bir ajandaya farklı bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir" sözlerini kaydetti.

Öte yandan geçen günlerce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözleri de gündem olmuştu. A Haber'e konuşan ve sözlerinin çarpıtıldığını belirten Kahraman, ilk 4 maddeye dokunmanın mümkün olmadığını, vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini belirtmişti.

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Kılıçdaroğlu da 2015 seçimleri öncesinde çıktığı bir televizyon programında, "Yüzde 10 barajını kaldıralım, YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim lider sultasını kaldıralım, Anayasa'yı değiştirelim" demiş; araya giren Banu Güven'in "2. ve 3. maddeleri mesela" sözlerine ise, "Tabi. Söyledik bütün bunların tamamını. Buyurun gelin yapalım bunların hepsini" diye yanıt vermişti. Ardından Anayasa'nın ilk maddelerinin değiştirilmesine olumlu baktığı söylenerek eleştiri oklarının hedefi olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirmiş; yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.