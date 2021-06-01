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Erdoğan, AKP'nin yeni anayasa çalışmasıyla ilgili bilgiler verdi: 128 madde üzerinde değerlendirme yapacağız

"Şu an anayasa çalışması yapan heyetimizle oturup değerlendirme yapacağız 128 madde üzerinde"

01 Haziran 2021 23:02

TRT ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin yeni anayasa çalışmanın detayları ile ilgili soruya "Ben detaya girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza yanlış yapmış olurum" yanıtını verdi ve 128 madde üzerinde çalıştıklarını ifade etti. 

Erdoğan AKP'nin yeni anayasaya çalışmasına ilişkin şunları söyledi;

"Şu an anayasa çalışması yapan heyetimizle oturup değerlendirme yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır bunu bir konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman ben Devlet Bey'e şahsım ve heyetim olarak takdim edeceğiz. Devlet Bey'in bana gönderdiği çalışmalarla da ayrıca meczedeceğiz. Bu çalışma Cumhur İttifakı'nın ortak bir çalışması olacak."

Bahçeli açıklamıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, partisinin 100 maddelik anayasa önerisinin hazır olduğunu açıklamıştı. Bahçeli, hazırlanan anayasa önerisinin temel özelliklerinin, "Başlangıç, Genel esaslar, Temel hak ve ödevler, Cumhuriyet'in temel organları ve son hükümler" olmak üzere 4 kısma ayrıldığını belirterek, "Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım gerçek anlamıyla buluşturulmuştur" demişti. 

TIKLAYIN - Bahçeli, MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisini duyurdu: Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım buluşturulmuştur
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