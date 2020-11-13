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Erdoğan AKP kongresindekilere "Niçin?" diye sordu; böyle uyardı

Erdoğan, kongredekilere sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu

13 Kasım 2020 18:12

Partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredekilere sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. "Bu kadar sandalye varken ayakta ve sıkışık duruyorsunuz? Anlıyorum, 'Üşüyoruz' diyorsunuz" diyen Erdoğan, "Yine de sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadeleriyle uyardı. 

Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, ikindi ezanın okunmasıyla konuşmasına ara verdi.

Erdoğan mitinge katılanlara “Bu kadar sandalye varken ayakta ve sıkışık duruyorsunuz? Sosyal medyaya dikkat etmiyorsunuz. Anlıyorum, ‘Üşüyoruz’ diyorsunuz ama yine de sosyal mesafeye dikkat edelim” şeklinde uyarıda bulundu.

Bu sırada bir katılımcının “Başkanım sizin için her şeye değer” diye bağırdığı duyuldu. 

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