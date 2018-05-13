Erdoğan: Af düşüncemiz kesinlikle yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını açıkladı. Erdoğan, AKP'nin milletvekili adaylarına ilişkin, "Ankara'ya taşınıp, parlamentoya gelmeyen bir ekiple yürümeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimler falso yapmışsa onlarla yürümek mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.