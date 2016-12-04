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Erdoğan: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı ile vesayete karşı ilk adımlar atılmıştır

04 Aralık 2016 17:52

Kayseri’de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adına müze açıldı. 'Abdullah Gül Müzesi' için düzenlenen açılış töreninde, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım arkasından sırayla Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan, "Türkiye vesayetin değil, milletin cumhurbaşkanlığına giden bu yolda ilk adımları Sayın Abdullah Gül'le atmıştır. Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği siyaset ve devlet adamlarından olan Abdullah Gül kardeşimin milletimde müstesna yer edindiğine eminim" ifadelerini kullandı.

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