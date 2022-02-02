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Erdoğan'a gençlerle buluşmasında 'sen' diye hitap edildi: 'Çıkışta ben sana anlatırım...'

02 Şubat 2022 09:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan ile sohbet eden müzisyen gençlerden birinin kendisine "sen" diye hitap etmesi dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ziyaret ettiği illerde gençlerle buluşmaya, duygu ve düşüncelerini bizzat kendilerinden dinlemeye gayret gösterdiğini söyledi. 

Erdoğan'ın sohbet ettiği müzisyen gençlerden birinin kendisine yanıt verirken "Çıkışta ben sana anlatırım, hatta yemeğe de gidebiliriz" demesi ve sen diye hitap etmesi dikkat çekti.

 

Erdoğanerdoğana sen diyen müzisyentrabzon

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