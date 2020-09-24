Erdoğan'a biber reçeli ikram edildi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

24 Eylül 2020 17:53
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK toplantısında kendisine ikram edilen biber reçelini görünce "İlk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.
AK Parti MKYK toplantısında üyelerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biber reçeli getirdi. Biber reçelini ilk kez duyduğunu belirten Erdoğan, ikramı geri çevirdi.
Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.
MKYK üyesi ise Erdoğan'ın bu sözlerine "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.
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