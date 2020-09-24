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Erdoğan'a biber reçeli ikram edildi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

"Reçel yiyemiyorum ben" diyerek geri çevirdi

24 Eylül 2020 17:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK toplantısında kendisine ikram edilen biber reçelini görünce "İlk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.

AK Parti MKYK toplantısında üyelerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biber reçeli getirdi. Biber reçelini ilk kez duyduğunu belirten Erdoğan, ikramı geri çevirdi. 

"İlk kez duydum, o nasıl oluyor?"

Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.

"Reçel yiyemiyorum ben"

MKYK üyesi ise Erdoğan'ın bu sözlerine "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.

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