Erdoğan'a biber reçeli ikram edildi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

AK Parti MKYK toplantısında üyelerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biber reçeli getirdi. Biber reçelini ilk kez duyduğunu belirten Erdoğan, ikramı geri çevirdi.

"İlk kez duydum, o nasıl oluyor?"

Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.

"Reçel yiyemiyorum ben"

MKYK üyesi ise Erdoğan'ın bu sözlerine "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.

TIKLAYINIZ - Erdoğan'dan il kongresi uyarısı: Eften püften adaylar gelmesin