Ağrılı besici: 10 liralık hayvanı 3 liraya satıyoruz, çünkü besleyemiyoruz

HDP 'Bütçe Buluşmaları'nın ilk durağı olan Ağrı’da Hayvan Pazarı esnafının bütçe taleplerini dinledi. HDP heyetinin dinlediği vatandaşlar yaşadıkları geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunlarını dile getirirken, çiftçiler ise yem fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi.

DP Bütçe Buluşmalarının ilk durağı olan Ağrı’da Hayvan Pazar'ında konuşan bir besici, " AKP iktidara gelmeden önce 1 kilo etle, 4 ya da 5 çuval yem alınıyordu. Şu anda 1 çuval yem satılsa, 1 kilo et alınmaz" dedi.

Hayvan Pazarı'nı gösteren ve “Ağrı’nın geçimi bu meydan, başka bir şey yok. Fabrikamız da bu, iş veren de işçi de burasıdır, başka bir yerimiz yok" diyen bir başka besici de "Yem pahalı, gübre pahalı, saman pahalı, 10 liralık hayvanı 3 liraya satıyoruz, çünkü besleyemiyoruz. Yine de alan yok. Artık sattığımız malın parasını daha alamıyoruz. Ekonomimiz budur. Bitmiş haldeyiz" diye konuştu.

Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’den oluşan HDP heyeti, ilk olarak Ağrı ekonomisinin nabzının tutulduğu Hayvan Pazarı’ndaki esnafı ziyaret etti ve bütçe taleplerini dinledi.

Heyet, Ağrı’daki işsiz ve dar gelirli vatandaşlarla, esnafla, emekçilerle ve çiftçilerle de buluşarak sorunları ve bütçe taleplerini dinleyecek.