Erdoğan: "Hayır" diyeni anlayışla karşılarım ama 'hayır'la 'evet'i aynı kefeye koyamam

Cumuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın oylanacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "Hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama 'hayır'la 'evet'i aynı kefeye koyamam. Eğer bunlara hepsini aynı yerde tartacak olursak niye bu kadar mücadele veriyoruz ki" ifadesini kullandı. Referandum öncesi son gün İstanbul turuna çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Tuzla oldu. ğı Tuzla’da konuşuyor. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Bazı şehirler vardır. Arap atı gibidir sonradan açılır. Tuzla da sonradan büyüyen, gelişen bir yerleşim merkezimiz. Bütün bunlara rağmen kısa zamanda büyük bir mesafe katetti. Bugünkü Tuzla ile ilk ilçe olduğu zaman Tuzla arasında dağlar kadar fark var. Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin geleceğine atılan adımı en iyi anlayacak yerlerden biri Tuzla. Şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görünce Tuzla'nın nereden nereye geldiğini de görüyorum. Tuzla'daki bu ilgi Allah'ın izniyle neyin olacağını çok iyi gösteriyor. Türkiye'nin koalisyonlarla nasıl zaman kaybettiğini tek parti iktidarlarıyla nasıl şaha kalktığının en yakın şahidi Tuzla'dır. "Yarın sandıklar patladığı zaman ne olacağını düşünün" "7 Haziran seçimlerinde kendilerini buğday ambarında sananlar oldu. Sadece Diyarbakır'da 53 kardeşimiz ne yazık ki öldürüldü. Ölenler Kürt'tü, öldürenler de Kürt'tü. Şimdi bedel ödüyorlar. Benim o Kürt kardeşlerime zulmeden bu zalimlerin hiçbir zaman bu ülkeye hayırları olmadı. Kandil ne diyor, İmralı ne diyor, Pensilvanya'daki o şarlatan ne diyor? Hayır diyor. Kişi sevdikleriyle beraberdir değil mi? Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu? Eğer Kandil hayır diyorsa, bölücübaşının olduğu İmralı hayır diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan hayır diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıklar Allah'ın izniyle evetle patladığı zaman ne olacağını düşünün. "Evetle hayır diyeni aynı kefeye koyamayız ki... "İhmal yok, rehavet yok, sandıklara yükleneceğiz. Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları diyor ki, evet diyen de, hayır diyen de... Hayır diyeni anlayışla karşılarım ama hayırla eveti aynı kefeye koyamam. Eğer bunlara hepsini aynı yerde tartacak olursak niye bu kadar mücadele veriyoruz ki! Bu ülkenin geleceği için, bu ülkede bugüne kadar her önemli işte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bu zihniyet hayır dedi mi? Marmaray, boğazın altından geçen o muhteşem esere bu zihniyet hayır dedi mi? 3 senede o Marmaray'dan 200 milyon insan geçti. Avrasya Tüneli'ni yaptık buna da hayır dediler. Şurada yanıbaşınızda Osmangazi Köprüsü ona da hayır dediler. Yahu siz neye "helal olsun ne güzel işler yaptılar" dediler mi? "15 Temmuz'da başladığımız işi 16 Nisan'da bitireceğiz" "Bunların bu ülkede çakılı taşı var mı? Bunlar fesat. Şimdi 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün adımını atıyoruz. Asya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya birçok yerden bağlıyoruz. Türkiye'nin terör örgütlerinden nasıl kurtulmaya başladığını, onlara karşı nasıl bir mücadele vermeye başladığını görüyoruz değil mi? Yarın terör örgütüyle mücadelede de bir dönüşüm noktası olacak. 16 Nisan'da 15 Temmuz'da başlattığımız işi bitireceğiz."