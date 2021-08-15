"Erdoğan 3 günde kendisini yalanladı" diyen Tuncay Özkan Cumhurbaşkanı'nın 'göç' ile ilgili sözlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Erdoğan 11 Ağustos'ta CNN Türk eve Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamada ise “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” demişti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Erdoğan 3 gün önce Afganistan'dan göç akını yok. Bu sosyal medyanın yalanı demişti. Bugün kendisini yalanlayıp var dedi. Göçlere karşı önlemini merak ediyorsanız söyleyeyim: Avrupa'nın huzuru düşünüyor” ifadelerini kullandı.