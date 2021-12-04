Erdoğan, 24 yıl sonra aynı yerde, cezaevine girmesine neden olan şiiri okudu: Ben o şiiri nerde okumuştum, burada

04 Aralık 2021 15:31
T24 Video Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt mitinginde okuduğu ve cezaevine girmesine neden olan şiiri, 24 yıl sonra aynı yerde tekrar okudu.
Hitap ettiği kitleye seslenerek "Ben o şiiri nerede okumuştum, burada" diyen Erdoğan, Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini okumaya başladı.
Şiire başlarken kitleye 'Beraber mi söyleyelim" diyen Erdoğan, kalabalığın eşliğiyle şiiri okudu.
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Ne olmuştu?
Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açıkhava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada, Ziya Gökalp'ın 1912 yılında Balkan Savaşı'ndaki Türk askerler için yazdığı "Asker Duası" adlı şiirinin sonradan değiştirilmiş bir versiyonundan bir dörtlük okumuştu. Erdoğan, "Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, mü'minler asker. Bu ilâhi ordu dinimi bekler.
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, Erdoğan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 312/2 maddesine göre "halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçlamasıyla hazırladığı iddianamesini 12 Şubat 1998'de tamamlamış, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Erdoğan'ın yargılanmasına 31 Mart 1998 günü başlanmıştı. 21 Nisan 1998'de sonuçlanan davada, Erdoğan'ın suçu sabit görülmüş ve bir yıl hapis ile 860 bin TL ağır para cezası verilmişti. Daha sonra duruşmadaki hâli ve tavrı göz önüne alınarak cezası 10 ay hapis ve 176 milyon 666 bin 666 TL para cezasına çevrilmişti.
23 Eylül 1998'de Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından, bire karşı dört oyla onaylanmıştı. Ceza infaz yasası gereği hapis cezası 4 ay 10 güne inerken, çeşitli ertelemeler sonrasında İstanbul üyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakan Erdoğan 26 Mart 1999 günü Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Pınarhisar Cezaevi'ne girmişti. Erdoğan, 24 Temmuz 1999'da ceza süresini tamamlayarak cezaevinden tahliye edilmişti.
Eşref Ziya'nın 'Asker Duası' isimli şiiri şöyle:
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Elimde tüfenk, gönlümde iman,
Dileğim ikidir: Din ile vatan...
Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,
Sultan′a imdad eyle Yarabbi!
Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Dinimiz ister sıdk ile hizmet,
Anamız vatandır, babamız millet,
Vatanı mamur eyle yarabbi! .
Milleti mesrur eyle Yarabbi!
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Birisi yeşildir, ötekisi al,
İslam'a acı, düşmandan öc al,
İslam′ı abad eyle Yarabbi!
Düşmanı berbad eyle Yarabbi!
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Camiler kışlamız, müminler asker,
Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
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