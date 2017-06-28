Erdoğan, 2014'te Ahmet Şık hakkında "Kitap yazma hazırlığı yaptı diye mahkûm edildi" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakan olduğu dönemde gazetecilerin tutuklu yargılanmasıyla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada #GazetecilereÖzgürlük ve #HaberinVarMı etiketleriyle yayımlandı. Cumhuriyet gazetenin tutuklu yazar ve yöneticileriyle ilgili başlatılan sosyal medya kampanyasında Erdoğan'ın 24 Haziran 2014'teki AKP Grup toplantısında sarf ettiği sözler kullanıldı. Erdoğan, Ergenekon terör örgütü üyesi olma iddiasıyla 6 Mart 2011'de gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık hakkında isim vermeden "Pensilvanya çetesi hakkında yazı yazdılar diye her gün gazeteciler savcıya ifade veriyorlar. Pensilvanya şebekesi hakkında kitap yazma hazırlığı yaptı diye, bakın kitap yazdı diye değil, hazırlığını yaptı diye insanlar mahkum ediliyor. Biz bu ifadelerimizle yargıya müdahale etmiyoruz, tam tersine yargıya görevini hatırlatıyor, yargıya çok ciddi bir sorunun varlığını gösteriyoruz. 17 Aralık’ta, 25 Aralık’ta biz dik durmasaydık ortada yargı diye bir şey kalmayacaktı. Selam örgütü diye bir şey uydurdular. Şahsımı örgüt lideri yaparak hazırladıkları fezlekeyle kendilerine tabi olmayan kim varsa alıp götüreceklerdi" demişti