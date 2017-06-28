T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan, 2014'te Ahmet Şık hakkında "Kitap yazma hazırlığı yaptı diye mahkûm edildi" demişti

28 Haziran 2017 14:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakan olduğu dönemde gazetecilerin tutuklu yargılanmasıyla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada #GazetecilereÖzgürlük ve #HaberinVarMı etiketleriyle yayımlandı. Cumhuriyet gazetenin tutuklu yazar ve yöneticileriyle ilgili başlatılan sosyal medya kampanyasında Erdoğan'ın 24 Haziran 2014'teki AKP Grup toplantısında sarf ettiği sözler kullanıldı. Erdoğan, Ergenekon terör örgütü üyesi olma iddiasıyla 6 Mart 2011'de gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık hakkında isim vermeden "Pensilvanya çetesi hakkında yazı yazdılar diye her gün gazeteciler savcıya ifade veriyorlar. Pensilvanya şebekesi hakkında kitap yazma hazırlığı yaptı diye, bakın kitap yazdı diye değil, hazırlığını yaptı diye insanlar mahkum ediliyor. Biz bu ifadelerimizle yargıya müdahale etmiyoruz, tam tersine yargıya görevini hatırlatıyor, yargıya çok ciddi bir sorunun varlığını gösteriyoruz. 17 Aralık’ta, 25 Aralık’ta biz dik durmasaydık ortada yargı diye bir şey kalmayacaktı. Selam örgütü diye bir şey uydurdular. Şahsımı örgüt lideri yaparak hazırladıkları fezlekeyle kendilerine tabi olmayan kim varsa alıp götüreceklerdi" demişti

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanAhmet Şık

Diğer Videolar

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı yerleştirme görüntüleri kamerada

Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a yanıt: Biri 'FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'de' mi demişti

İlahi dinlerken Bilal Erdoğan ve Süleyman Soylu...

Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24