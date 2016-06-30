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Erdoğan 2014: Mavi Marmara'ya sırtını dönenler Arafat'taki vaatlerine ihanet edenlerdir!

30 Haziran 2016 12:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mavi Marmara gemisiyle 2010'da Gazze'ye yardım götüren yardım kuruluşu İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) yönelik "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?" sözleri tartışma konusu oldu. Erdoğan başbakan olduğu dönemde, ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "2014 İmam Hatip Okulları Kutlu Doğum Programı"nda şunları söylemişti: "Filistin'e, Mavi Marmara gemisine sırtını dönüp mümin kardeşinden esirgediği muhabbeti diğerlerine cömertçe verenler Arafat'taki vaatlere ihanet edenlerdir."

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