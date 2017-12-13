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Erdoğan, 2013'te CHP ve MHP'ye böyle tepki göstermişti: O zabıtlarda 'Kürdistan'ı göreceksiniz!

13 Aralık 2017 17:47

Meclis bütçe görüşmelerinde konuşurken, ''Ben Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak benim şu isteğim bu çatı Türk'ün ve Kürt'ün ortak çatısı olmalıdır'' diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında Meclis’ten geçici olarak 2 gün çıkarılma cezası verildi. Cezanın verilmesinin ardından akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma geldi. Erdoğan, 2013'teki konuşmada, "Kürt" kelimesini Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görüleceğini ifade ederek, "Kürt kelimesini o Meclis'te görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarını görecekler, Kürdistan kelimesini, o Meclis zabıtlarında görecekler. Anasır-ı İslam kavramını, o zabıtlarda görecekler" demişti.

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