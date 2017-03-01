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Erdem Gül: Hapiste yatan 150 meslektaşım, bir an önce özgür bırakılsın

01 Mart 2017 16:08

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü. MİT TIR'ları duruşması 27 Nisan'a ertelendi. MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan gazeteci Soner Yalçın tanık olarak dinlenmek üzere duruşmaya geldi. Adliye önünde açıklama yapan Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "Ben tekrar söyleyeceğim her sözü cezaevindeki arkadaşlarım için cümle kurabilirim. Şu anda 150 civarında gazeteci arkadaşımızın hapiste olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim Cumhuriyet'ten sadece 11 arkadaşımız hapiste. Bütün cümlelerimi onlar için kuruyorum ve bir an önce özgür olmalarını istiyorum" dedi.

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