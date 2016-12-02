Erdal Tosun son yolculuğuna BKM'de en sevdikleriyle uğurlandı

Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Erdal Tosun için BKM'de dün tören düzenlendi. İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeki (BKM) törene, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Yavuz Bingöl, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Ozan Güven, Zafer Algöz, Şevket Çoruh ve Olgun Şimşek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. osun'un cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, kardeşi Gürdal Tosun'un yanına defnedildi.