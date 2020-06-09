Erdal Torunoğulları’ndan Gökhan, Caner ve Atiba açıklaması

Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2.5 ay Hollanda’da kalan Erdal Torunoğulları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından karayolu ile Türkiye’ye döndü. Torunoğulları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, açıklamalarda bulundu.

Yolculuğunun iyi geçtiğini ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadığını ifade eden Erdal Torunoğulları, bu hafta sonu liglerin başlayacağını hatırlatarak "Öncelikle liglerin başlaması hayırlı olsun. Uzun bir araydı tabi. Hakikaten çok kötü bir süreçti. Ligin biraz havası da kaçtı. İnşallah o hava tekrar yakalanır. Tabii taraftarsız maç oynamak çok sıkıntılı, rahatsız edici bir süre. Ona da alışacağız. Şu 8 maçı inşallah biz de, lig de kazasız belasız iyi geçirir. Umarım hak eden şampiyon olur. Güzel bir 8 maçla sonuçlanır. Ligimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve hakkında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, “Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız" şeklinde konuştu.