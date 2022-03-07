Erdal Erzincan ve babası Yaşar Erzincan'dan zamlara türkü: “Üşüdüm”

07 Mart 2022 08:24
Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ve babası Yaşar Erzincan, zamlara “Üşüdüm” isimli bir türküyle tepki gösterdi.
Yaşar Erzincan, son dönemde yapılan zamları eleştiren “Üşüdüm” isimli bir türkü besteledi. Erdal Erzincan da babasına bağlamasıyla eşlik etti. Erdal Erzincan, kendisinin çaldığı, babasının söylediği türküyü sosyal medya hesabında “Babam coşa geldi” notuyla paylaştı. Erzincan'ın Youtube kanalında yayınladığı Üşüdüm adlı türkünün sözleri şöyle:
“Zemheride, kara kışta
Üşüdüm dadaş, üşüdüm
Titriyorum damda, taşta
Üşüdüm dadaş, üşüdüm
Üşüdüm anam, üşüdüm
Üşüdüm babam, üşüdüm
Elektrik can yakıyor
Zamlar belimi büküyor
Doğal gaza güç yetmiyor
Üşüdüm dadaş, üşüdüm
Üşüdüm anam, üşüdüm
Üşüdüm babam, üşüdüm
Ana baba hasta düşmüş
Çocukların rengi kaçmış
Evler dışarıya dönmüş
Üşüdüm dadaş, üşüdüm
Üşüdüm anam, üşüdüm
Üşüdüm babam, üşüdüm
Erzurum’da soğuk bitmez
Ayağı gözünden gitmez
Yaşar bugün uyku tutmaz
Üşüdüm dadaş, üşüdüm
Üşüdüm anam, üşüdüm
Üşüdüm babam, üşüdüm”
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