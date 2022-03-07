Erdal Erzincan ve babası Yaşar Erzincan'dan zamlara türkü: “Üşüdüm”

Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ve babası Yaşar Erzincan, zamlara “Üşüdüm” isimli bir türküyle tepki gösterdi.

Yaşar Erzincan, son dönemde yapılan zamları eleştiren “Üşüdüm” isimli bir türkü besteledi. Erdal Erzincan da babasına bağlamasıyla eşlik etti. Erdal Erzincan, kendisinin çaldığı, babasının söylediği türküyü sosyal medya hesabında “Babam coşa geldi” notuyla paylaştı. Erzincan'ın Youtube kanalında yayınladığı Üşüdüm adlı türkünün sözleri şöyle:

“Zemheride, kara kışta

Üşüdüm dadaş, üşüdüm

Titriyorum damda, taşta

Üşüdüm dadaş, üşüdüm

Üşüdüm anam, üşüdüm

Üşüdüm babam, üşüdüm

Elektrik can yakıyor

Zamlar belimi büküyor

Doğal gaza güç yetmiyor

Üşüdüm dadaş, üşüdüm

Üşüdüm anam, üşüdüm

Üşüdüm babam, üşüdüm

Ana baba hasta düşmüş

Çocukların rengi kaçmış

Evler dışarıya dönmüş

Üşüdüm dadaş, üşüdüm

Üşüdüm anam, üşüdüm

Üşüdüm babam, üşüdüm

Erzurum’da soğuk bitmez

Ayağı gözünden gitmez

Yaşar bugün uyku tutmaz

Üşüdüm dadaş, üşüdüm

Üşüdüm anam, üşüdüm

Üşüdüm babam, üşüdüm”