Erdal Erzincan: TRT yasağı çekti, ben yasak koydum

Halk Müziği sanatçılarından Erdal Erzincan, TRT'nin kendisine getirdiği, ardından tepkiler üzerine kaldırdığı yasağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Halk Müziği’nin usta ismi Erdal Erzincan, Nisan ayındaki referandum öncesi yaptığı bir türkü nedeniyle TRT'nin kendisine yasak koyduğunu, tepkiler üzerine de kaldırdığını belirterek, "Şimdi ben yasak koydum tabi. Programlarına çıkmıyorum" dedi. Erzincan, “Duruş diye bir şey var. Bu duruş öyle kolay olmuyor. Bedel ödenerek oluyor. Bedel ödemek lazım" dedi.