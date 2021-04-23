Erdal Erzincan'dan 23 Nisan'da 'Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi' kitabı

Kuşkusuz hepimizin aşina olduğu yukarıdaki atasözleri verimli bir eğitimin

güçlü birer formülüdür aynı zamanda. Zira bu formülün geçerliliği çağlar

boyunca sayısız deneyimlemeler neticesinde ortaya konulmuştur. Mesleğinde

yetkin, farklı alanlardaki nice usta bu formülden aldıkları ilhamla, küçük

yaşta seçtikleri çıraklarına meslekî sırlarını aktarma gereğini duymuşlardır.

Nitekim başarılı sanatçıların büyük bir bölümünün yaşam öykülerinde de bu

vurgulamalara sıkça yer verilmektedir.

İşte elinizdeki bu kitap, yaşadığımız toprakların en yaygın geleneksel

çalgısı olarak kabul görmüş olan bağlamanın sahip olduğu paha biçilmez

zenginliklerini, küçük parmaklarla buluşturmayı hedeflemektedir. Modern

yaşam anlayışı ve onun acımasız dayatmaları ne yazık ki böyle bir hedefin

önünde en büyük engel olarak durmaktadır. Yine de şu bir gerçek ki modern

yaşam nice yerel çalgıları yok etmesine rağmen, bağlamanın yaşamasına

ve günden güne gelişmesine karşı duramamıştır. Bu doğrultuda, geleneğin

gücüne kulak vererek, tarihsel süreç içerisinde bağlama ile çocuk arasındaki

kuvvetli ilişkinin değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Modern yaşam öncesinde usta çırak geleneği ile varlığını sürdüren bağlama,

bu süreçle birlikte akademik eğitim yoluna girmiştir. Özellikle Cumhuriyet

sonrasında hız kazanan bu eğitim yöntemi ile bağlama, günümüzde

de varlığını çeşitli kurumlar aracılığı ile sürdürmektedir. Bu çerçevede

çalgının eğitimi için birçok metot çalışmaları yapılmış ve her geçen gün

bağlamanın biraz daha yaygınlaşması sağlanmıştır. Ancak yapılan bu

çalışmaların neredeyse tamamı sadece yetişkinler dikkate alınarak yapılmış

ve ne yazık ki bağlamayla bağ kurmak isteyen çocuklar çoğunlukla dikkate

alınmamıştır. Neredeyse bütün eğitim kurumlarında, çocuklar yetişkinlerle

birlikte eğitime zorlanmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu zorunluluk

çocukların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Oysa iyi enstrüman

çalabilmenin ön koşulu çok küçük yaşlarda onunla bağ kurabilmekten

geçer. Nitekim dünyadaki farklı enstrümanların en iyi icracıları da küçük

yaşlarda bu tercihi yapmışlar ve başarının anahtarını elde etmişlerdir.