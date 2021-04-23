Erdal Erzincan'dan 23 Nisan'da 'Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi' kitabı

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Kuşkusuz hepimizin aşina olduğu yukarıdaki atasözleri verimli bir eğitimin
güçlü birer formülüdür aynı zamanda. Zira bu formülün geçerliliği çağlar
boyunca sayısız deneyimlemeler neticesinde ortaya konulmuştur. Mesleğinde
yetkin, farklı alanlardaki nice usta bu formülden aldıkları ilhamla, küçük
yaşta seçtikleri çıraklarına meslekî sırlarını aktarma gereğini duymuşlardır.
Nitekim başarılı sanatçıların büyük bir bölümünün yaşam öykülerinde de bu
vurgulamalara sıkça yer verilmektedir.
İşte elinizdeki bu kitap, yaşadığımız toprakların en yaygın geleneksel
çalgısı olarak kabul görmüş olan bağlamanın sahip olduğu paha biçilmez
zenginliklerini, küçük parmaklarla buluşturmayı hedeflemektedir. Modern
yaşam anlayışı ve onun acımasız dayatmaları ne yazık ki böyle bir hedefin
önünde en büyük engel olarak durmaktadır. Yine de şu bir gerçek ki modern
yaşam nice yerel çalgıları yok etmesine rağmen, bağlamanın yaşamasına
ve günden güne gelişmesine karşı duramamıştır. Bu doğrultuda, geleneğin
gücüne kulak vererek, tarihsel süreç içerisinde bağlama ile çocuk arasındaki
kuvvetli ilişkinin değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Modern yaşam öncesinde usta çırak geleneği ile varlığını sürdüren bağlama,
bu süreçle birlikte akademik eğitim yoluna girmiştir. Özellikle Cumhuriyet
sonrasında hız kazanan bu eğitim yöntemi ile bağlama, günümüzde
de varlığını çeşitli kurumlar aracılığı ile sürdürmektedir. Bu çerçevede
çalgının eğitimi için birçok metot çalışmaları yapılmış ve her geçen gün
bağlamanın biraz daha yaygınlaşması sağlanmıştır. Ancak yapılan bu
çalışmaların neredeyse tamamı sadece yetişkinler dikkate alınarak yapılmış
ve ne yazık ki bağlamayla bağ kurmak isteyen çocuklar çoğunlukla dikkate
alınmamıştır. Neredeyse bütün eğitim kurumlarında, çocuklar yetişkinlerle
birlikte eğitime zorlanmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu zorunluluk
çocukların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Oysa iyi enstrüman
çalabilmenin ön koşulu çok küçük yaşlarda onunla bağ kurabilmekten
geçer. Nitekim dünyadaki farklı enstrümanların en iyi icracıları da küçük
yaşlarda bu tercihi yapmışlar ve başarının anahtarını elde etmişlerdir.