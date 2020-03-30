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Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanyaya destek

30 Mart 2020 08:13

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salgın nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle mağdur olan esnaf ve işçi için başlattığı yardım kampanyasına tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'ndan da destek geldi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kampayaya destek olma çağrısı yapan Beşikçioğlu, "Unutmayın bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit de memleketi kurtarır. Hep birlikte sağlıklı günlere, yeter ki evde kal Türkiye” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek' sloganı ile başlattığı kampanyaya birçok siyasetçiden ve sanatçıdan destek geldi. 

 

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ankarabelediyemansur yavaşerdal beşikçioğluDayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek'

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