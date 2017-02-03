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Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisinde 'Hayır'lı replik iddiası

03 Şubat 2017 13:55

Kanal D ekranında yayınlanan yeni dizi Adı Efsane'nin ilk bölümü 28 Ocak’ta yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle gündeme oturdu. Dizide geçen nezarethane sahnesinde Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı basketbol hocası karakteri, nezarethaneye giren öğrencisinin “ee, ne olacak şimdi, her şey bitti mi yani?” sorusu üzerine “her şey hayırlı olacak” tepkisini verdi. Sosyal medyada bu sahneler, 'hayır' mesajı verildi şeklinde yorumlandı.

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Erdal Beşikçioğluhayıryeni bölümAdı Efsane dizisiKanal DGökçe Bahadır

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