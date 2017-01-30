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Erdal Beşikçioğlu'ndan Arda Turan'a videolu gönderme

30 Ocak 2017 14:12

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, anayasa değişiklik referandumunda 'Hayır' diyeceğini açıkladı. Beşikçioğlu Instagram hesabından "Dünyanın en güzel rejimi Cumhuriyet varken başka bir rejime düşünülemez. Artık son söz halkın yani bizimdir. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için karar bizim. Bu iş parti meselesi değil. İyi düşün Türkiye" notunu paylaştı. Hesabında ayrıca bir piyesi Arda Turan'ı etiketleyerek paylaşan Beşikçioğlu, piyesin sözleriyle evet kampanyasına destek veren Arda Turan'a bir gönderme yaptı. Beşikçioğlu'nun paylaştığı piyesin sözleri şöyle: "Şeytan sözcüklerin dizilişinde gizli. Ne konular, ne insanlar, ne de istekler suçlu.Çünkü sözcükler sıralanırken şeytan yanlarına sokulur. Sonra söylendikleri an, kanlı bir bıçak gibi saplanırlar insanın yüreğine. Hayırda evet mi suçlu, yoksa evet de hayır mı suçlu? Düşünün bunu!"

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Erdal BeşikçioğluArda TuranvideogöndermehayırpiyesCumhuriyetreferandum

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