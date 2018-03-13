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Erbakan 2003: Şeker fabrikalarını özelleştirmek ne demek, yahu be mübarek...

13 Mart 2018 17:23

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 12 Haziran 2003 tarihinde ATV Siyaset Meydanı programında bugün hükümet tarafından özelleştirmeye çalışılan şeker fabrikaları konusunda yaptığı konuşmalar, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Necmettin Erbakan'ın, AKP hükümetinin özelleştirme adı altında ülkenin imkanlarının satılığa çıkarıldığını belirterek, "Şeker fabrikalarını özelleştiriyorsun, sıra oraya geldi. Şeker fabrikalarını özelleştirmek ne demek? Niçin şeker fabrikaları özelleştiriliyor? Çünkü tatlandırıcı fabrikalarına izin verdiler. Bu tatlandırıcı fabrikaları Türkiye'nin şeker ihtiyacının 4'te birini karşılıyor. IMF diyor ki, 'Siz fazla pancar ekiyorsunuz. Pancar ekmeyin, kota koyun'. Yahu Fransa kendi ihtiyacının 5 misli şeker üretiyor, bizim Suriye, Irak, İran, Azerbaycan'a şeker satıyor" şeklinde konuşuyor.

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