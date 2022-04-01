T24 LogoT24 Logo
Haberler

Enver Aysever ve Ümit Özdağ arasında canlı yayında mülteci tartışması

"Ben romantiğim siz gerçekçisiniz öyle mi"

01 Nisan 2022 10:07

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ ile gazeteci Enver Aysever arasında canlı yayında mülteci tartışması yaşandı.

Tele1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programında “Suriyeliler burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak" diyen Özdağ'a “Çocukların milliyeti olur mu?” diyen Aysever, Özdağ'dan "Siz çok romantiksiniz" yanıtını aldı. 

Tartışmanın devamında Özdağ, Aysever'e “Siz çok romantiksiniz, sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz. Siz çiçek, böcek devam edin” derken Aysever ise "Suriyelileri davul zurna ile göndereceğiz diyorsunuz. Keşke öyle olsa. O zaman ben romantik oluyorum siz olmuyorsunuz. Ben romantiğim siz gerçekçisiniz öyle mi" diye konuştu. 

Ümit ÖzdağEnver AyseverEnver Aysever ümit özdağ tartışmaümit özdağ romantizm tartışmaümit özdağ tele 1 tartışmaümit özdağ suriyeli mülteciler

Diğer Videolar

Yemen’de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz

CHP'li Subaşı: Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek

Bakan Yardımcısı Birpınar: Türkiye bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek

Kars'ta "Kızım mülakatı kazandı, polisliğe giremedi" diyen vatandaşa Davutoğlu'ndan yanıt: Mülakatı kaldıracağız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24