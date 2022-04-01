Enver Aysever ve Ümit Özdağ arasında canlı yayında mülteci tartışması

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ ile gazeteci Enver Aysever arasında canlı yayında mülteci tartışması yaşandı.

Tele1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programında “Suriyeliler burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak" diyen Özdağ'a “Çocukların milliyeti olur mu?” diyen Aysever, Özdağ'dan "Siz çok romantiksiniz" yanıtını aldı.

Tartışmanın devamında Özdağ, Aysever'e “Siz çok romantiksiniz, sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz. Siz çiçek, böcek devam edin” derken Aysever ise "Suriyelileri davul zurna ile göndereceğiz diyorsunuz. Keşke öyle olsa. O zaman ben romantik oluyorum siz olmuyorsunuz. Ben romantiğim siz gerçekçisiniz öyle mi" diye konuştu.