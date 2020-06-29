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Enver Aysever: Neden şimdi ben bu ülkede vebalıyım, neden sözü kesilmekle tehdit ediliyorum

29 Haziran 2020 14:58

Habertürk’te Veyis Ateş'in sunduğu 'HaberTürk Gündem' programına katılan gazeteci Enver Aysever, Nedim Şener'e söylediği sözler sosyal medyanın gündemine girdi. Aysever, Şener'i tutuklandığı dönemde savunduğunu, savunduğu için linç edildiğini ifade söyledi. 

"Bu benim yüreğimde yaradır, ben Nedim’e de söyledim. Nedim’in çocuğuna yapılanlardan dolayı ben iki gözüm iki çeşme ağladım. Gaziantep’te bine yakın Fetullahçı beni yumrukladı. O gün orası Sivas oluyordu. Nedendi, biliyor musun? Babasıyla uğraşın, çocuğuyla uğraşmayın dedim" diyen Aysever, "Şimdi ben Nedim’le ayrı fikirlerdeyim, çocuğu mağdur olsun göğsümü siper ederim. Peki neden şimdi ben bu ülkede vebalıyım, neden sözü kesilmekle tehdit ediliyorum" diye konuştu. 

 

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