Enkazdan kurtulan minik Samet yeni evine kavuştu

İstanbul Arnavutköy’de hazine üzerine kurulan iki gecekondu heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Enkaz altında kalan ailenin en küçük ferdi 8 yaşındaki minik Samet’e ve afetzede ailenin diğer fertlerine Arnavutköy Belediyesi yardım eli uzattı. Kardeşinin enkaz altında kalmasından dolayı büyük korku yaşayan 9 yaşındaki Enes, “Kardeşim enkaz altında kaldı, arka camdan çıkarttık. Çok zor kurtardık ama bir şey olmadı” dedi. Enkaz altından son anda kurtarılan minik Samet ise başından geçen felaketi, “Kocaman bir toprak geldi ve ev gitti. Odanın camını kırdık, oradan çıkarıldım. Önce çıkarıldığım oda sonra salon yıkıldı. Daha sonra arabaya büyük bir ağaç düştü, arabanın camları kırıldı” sözleriyle anlattı. Çocukların hafızalarından facianın izlerini silmek isteyen belediye yetkilileri minik Samet ve Enes’e yeni oyuncaklar hediye etti. Oyuncakları çamur altından kalan minikler aldıkları hediyelerle oldukça mutlu oldular.