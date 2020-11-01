Sağlık Bakanı enkazdan köpeği ile birlikte kurtarılan İnci Okan'ı hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, şu ana kadar 51 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde köpeğiyle birlikte enkazdan çıkarılan İnci Okan’ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Koca’ya ziyaretinde, İnci Okan’a ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Edanur Doğan eşlik etti.

16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarılmıştı. Ona ilk ulaşan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından elini tuttu.

İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından sağ olarak kurtarıldı.

İnci Okan'a enkaz altında müdahale eden Edanur Doğan da şifa dileklerini ileterek, kendisini daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirtti, iyileşince kendisine keman çalmasını istedi.