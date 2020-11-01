Enkaz çalışmalarında 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü

01 Kasım 2020 12:11
İzmir'deki Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartman'ında kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında üzerlerinde oldukları beton blokta göçük oluştu, 3 kişi boşluğa düştü.
Çalışmaların devam ettiği Rıza Bey Apartman'ında ekipten 3 kişi, üzerlerinde olduğu beton blokta oluşan göçük nedeniyle boşluğa düştü. Hemen arkadaşlarının yardım ettiği 3 personel, düştükleri yerden çıkarıldı. O anlara ait videoda düşen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.
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