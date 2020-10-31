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Enkaz altındaki çocuktan kurtarma görevlisine: Abi sen gitme...

Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

31 Ekim 2020 09:22

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve kendisini kurtarmaya çalışan görevliye 'abi sen gitme' diyerek korkusunu dile getiren 14 yaşındaki Günay Özışık 9.5 saat süren kurtarma çalışması sonrası enkazdan çıkarıldı. 

Doğanlar Apartman'ı enkazından çıkarılan Günay Özışık, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise getirilen Günay, yapılan ilk müdahalesinin ardından kapsamlı kontrolünün yapılması için çocuk servisine sevk edildi.

Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurtartma çalışmaları sırasında  enkazın yanında bekleyen annesi, kurtarıldığı haberini aldığı anda "Ben çocuğumu göreceğim" dedi. 

Yanındakiler tarafından sakinleştirilen annenin feryadı kameralara yansıdı.

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