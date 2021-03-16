Cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesini öldüren kadın hakkında savcı mütalaa verdi: Tahrik altında öldürdü!

Cinsel saldırıda bulunduğu, görüntüler ve kızıyla kendisini tehdit ettiği iddiasıyla eniştesi Ali İhsan Ata'yı, öldüren Canan Atlı için 18 yıl hapis cezası istendi.

Zeytinburnu'nda sokakta kalem ve mendil sattığı esnada eniştesi tarafından taciz edildiğini savunan Canan Atlı için savcı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

''Beni, kızımı da taciz etmekle tehdit etti''

Tutuklu yargılanan Atlı, 1 Temmuz 2020'de sokakta satış yaptığı sırada eniştesinin kendisine hakaret ettiğini ve kendisinden para istediğini savunarak, teyzesinin eşi Ali İhsan Ata'yı başına 4 el ateş ederek öldürdü.

Savunmasında eniştesinin kendisine daha önce de cinsel istismarda bulunduğunu, bu duruma ilişkin görüntüleri kaydettiğini ve kızına da aynı şeyleri yapmakla tehdit ettiğini söyledi.

"Sanığın tahrik altında maktulü öldürdüğü anlaşılmıştır"

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında, Bilgi İletişim Kurumu'ndan gelen raporda, sanık ile maktul arasında karşılıklı aramaların ve mesajların tespit edildiği belirtildi.

Savcının mütalaasında, ''Sanığın maktulü öldürdüğünü onayladığını, gerekçe olarak kendisine hakaret ederek para istemesini ve kendisine daha önce cinsel saldırıda bulunmasını gösterdiği'' ifadeleri yer aldı.

Savcı davaya ilişkin mütalaasının devamında, sanığın maktulden çekindiğini ve bu amaçla yanında silah bulundurduğunu belirterek, "Her ne kadar önceye dayalı cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili somut kanıt olmasa da, hayatın olağan akışına göre sanığın bu yöndeki savunmaları inandırıcı bulunduğundan ve aksini gösterir kanıt bulunmadığından sanığın tahrik altında maktulü öldürdüğü anlaşılmıştır" dedi.

Sanık Atlı: Videolar ile korkuttu; pişmanım, ben bir anneyim

Sanık avukatları kendilerine süre verilmesi ve tahliye talebinde bulundu. Mütalaaya karşı savunmasında sanık Atlı mahkeme heyetinden özür dileyerek, ''Beni çok tehdit etti. Maktul beni rahatsız etti ve tehdit etti. Videolar ile korkuttu kızıma da aynı şeyi yapacağını söyledi. Çok pişmanım. Ben de bir anneyim" dedi.

Ara kararlarını veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine ve sanığın teyzesinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi kararıyla başka bir tarihe ertelendi. (İHA)