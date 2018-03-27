T24 LogoT24 Logo
Spor

Engin Baytar'a 6 maç men cezası

27 Mart 2018 17:05

Karadeniz Ereğli Belediyesporlu eski milli futbolcu Engin Baytar'a, hakeme karşı sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 6 maç men cezası verildi. Engin Baytar, 12 Ağustos 2012'de Galatasaray'da oynarken de hakem Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalesi nedeniyle 11 maç men cezası almıştı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor'un geçen 18 Mart'taki karşılaşmasında Engin Baytar kırmızı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Engin Baytar'a, hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması ve ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedenlerinden 3'er maç men cezası verdi. Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında da kırmızı kart gördükten sonra hakem Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalesi nedeniyle 11 maç men cezası vermişti. Kariyerinde Trabzonspor ve Galatasaray gibi önemli takımlarda futbol oynayan eski milli futbolcu Engin Baytar, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da ise 4 maça çıktı.

ETİKETLER

engin baytarmen6 maç men cezasıfutbolhakemmilli futbolcu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24