Engin Altay: Ordu artık muhalefete ayar veriyor

Halk TV’de yayımlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programına konuk olan Engin Altay, önceden ordunun yürütmeye ayar verdiğinin, bunun yanlış olduğunun ve buna da vesayet dendiğinin altını çizerek bu vesayetin bittiğini ancak ordunun artık muhalefete ayar verdiğini söyledi.

Ordunun siyasete kesinlikle karışmaması gerektiğini dile getiren Altay, “Milli Savunma Bakanlığı, gece 00.00’dan sonra bildiri yayınlıyorsa o da hadsizliktir. Milli Savunma Bakanlığı gece 12’den sonra bildiri yayınlar, danışmanım da bunu bana söylerse ben ülkemin bir kara parçasına bir tecavüz olmuştur ya da bir tehdit olduğunu düşünürüm” ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin tartışması sırasında MSB’nin bildiri yayınlamasının geçmişteki vesayete yakın bir iş olduğunu belirten Altay, “Bu da topluma ve sokağa ayar verme hadsizliğidir” ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ’un, kitabının tanıtımına ilişkin röportajında sarf ettiği “Menderes erken seçime gitseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı” sözleri üzerine AKP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yeniden başlatılan darbe tartışmasının konuşulduğu programda Altay, "Asker vesayetinin bittiği bir tabloda, bugün bu vesayetin yerini siyaset üzerinde mafya almıştır. Cumhur-mafya ittifakı, işbirliği, dayanışması vardır" dedi.