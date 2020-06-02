T24 LogoT24 Logo
Haberler

Engin Altay'dan 75 gün sonra Ankara'ya dönen Erdoğan'a: Gel korkma!

02 Haziran 2020 15:57

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 75 gün sonra Ankara'ya dönmesini, "75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Gel korkma. Ankara seni darbe ile mücadelede de korur kollar, Covid ile mücadelede de korur kollar" sözleri ile değerlendirdi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Önümüzdeki sene 2 Haziran tarihinde denk gelirse Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya gelişinin birinci yıl dönümünü hep birlikte kutlarız" diye konuştu. 

Altay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2 Haziran. Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin yıl dönümü değil birinci başlangıcı. Bir dahaki sene 2 Haziran’da Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin birinci seneyi devriyesi diye okullardaki belirli gün ve haftalara ekleriz. Sayın Erdoğan ne zaman bir kriz Ankara’dan kirişi kırıyorsun kardeşim. 15 Temmuz’da biliyorsunuz herkes Ankara’da, darbe bitmiş, bütün liderler Ankara’da, Erdoğan yok. Bir kriz var Erdoğan, Ankara’dan kirişi kırıyor. Gel korkma. Ankara seni darbe ile mücadelede de korur kollar, Covid ile mücadelede de korur kollar. 75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Garip bir durumdur. Derebeylik desen derebeyler de yapmaz. Hiçbir diktatör de başkentini 75 gün terk etmemiştir. 75 gün terk ettiysen zaten gitmişsindir sen. Önümüzdeki sene 2 Haziran tarihinde denk gelirse Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya gelişinin birinci yıl dönümünü hep birlikte kutlarız."

ETİKETLER

engin altaycumhurbaşkanıakp genel başkanıakpgenel başkanerdoğanchpgrup başkanvekilitbmmankara

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2020

Suskunlar'ın yönetmeninin yeni dizisi; Dilan Deniz Çiçek ve Burak Deniz bir arada...

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Erken seçim bağıra bağıra geliyor

Tunceli'de, çocuğa cinsel istismarı protesto edenlere müdahale: 3 gözaltı

Edirne’de kuraklık endişesi

İşte Halk TV'nin yeni stüdyosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tunceli'de "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir" diyerek video paylaşan polisler...

Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak...

AKP'li Şamil Tayyar'dan Perinçek iddiası: Ortaklık istedi...

AKP'li Kocabıyık'ın 15 Temmuz gecesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür...

Erdoğan’dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24