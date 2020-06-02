Engin Altay'dan 75 gün sonra Ankara'ya dönen Erdoğan'a: Gel korkma!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 75 gün sonra Ankara'ya dönmesini, "75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Gel korkma. Ankara seni darbe ile mücadelede de korur kollar, Covid ile mücadelede de korur kollar" sözleri ile değerlendirdi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Önümüzdeki sene 2 Haziran tarihinde denk gelirse Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya gelişinin birinci yıl dönümünü hep birlikte kutlarız" diye konuştu.

Altay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2 Haziran. Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin yıl dönümü değil birinci başlangıcı. Bir dahaki sene 2 Haziran’da Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin birinci seneyi devriyesi diye okullardaki belirli gün ve haftalara ekleriz. Sayın Erdoğan ne zaman bir kriz Ankara’dan kirişi kırıyorsun kardeşim. 15 Temmuz’da biliyorsunuz herkes Ankara’da, darbe bitmiş, bütün liderler Ankara’da, Erdoğan yok. Bir kriz var Erdoğan, Ankara’dan kirişi kırıyor. Gel korkma. Ankara seni darbe ile mücadelede de korur kollar, Covid ile mücadelede de korur kollar. 75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Garip bir durumdur. Derebeylik desen derebeyler de yapmaz. Hiçbir diktatör de başkentini 75 gün terk etmemiştir. 75 gün terk ettiysen zaten gitmişsindir sen. Önümüzdeki sene 2 Haziran tarihinde denk gelirse Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya gelişinin birinci yıl dönümünü hep birlikte kutlarız."