T24 LogoT24 Logo
Haberler

Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun

08 Temmuz 2021 11:09

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama kampanyası 'Kolları Sıvıyoruz'a katılarak "Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun" dedi. 
 
Engin Altan Düzyatan, aşılama çağrısına katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyaya katılan Düzyatan, "Sağlığımızın önemini biliyorduk… Ama toplumsal sağlığın ne kadar değerli olduğunu pandeminin acı deneyimleriyle öğrendik. Neyse ki, artık çok güçlü bir çözümümüz var. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun" diye konuştu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videoyu sosyal medya hesabından da paylaştı. 
 
fahrettin kocasağlık bakanıengin altan düzyatanaşı lampanyasıkolları sıvıyoruz

Diğer Videolar

Tuncay Özkan "AKP yine çark etti" notuyla Mehmet Özhaseki'nin 'göç' ile ilgili sözlerini paylaştı

Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen

Avcılar'da kulübedeki yangın elektrik tellerine sıçradı

Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ağustos 2021

Tartıştığı sevgilisinin üzerine aracını sürdü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24