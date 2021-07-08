Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama kampanyası 'Kolları Sıvıyoruz'a katılarak "Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun" dedi.

Engin Altan Düzyatan, aşılama çağrısına katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyaya katılan Düzyatan, " Sağlığımızın önemini biliyorduk… Ama toplumsal sağlığın ne kadar değerli olduğunu pandeminin acı deneyimleriyle öğrendik. Neyse ki, artık çok güçlü bir çözümümüz var. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun" diye konuştu.