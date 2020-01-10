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Engelli olduğu gerekçesiyle otobüse alınmadığını söyleyen vatandaş, otobüsün önünü keserek tepki gösterdi

10 Ocak 2020 12:52

Ankara’da bir vatandaş engelli olduğu gerekçesiyle halk otobüsüne alınmadığını öne sürdü tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.

Olay dün saat 15.30 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin önünde gerçekleşti. Otobüste rampa olmasına rağmen Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığını iddia eden engelli vatandaş, tekerlekli sandalyeyle otobüsün önünü kesti.

Engelli vatandaşın tepkisi, trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedilirken, Özel Halk Otobüsü şoförüne ise çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Şoförü cep telefonuna kaydeden bir yurttaş ise "Akşam haberlerinde izlersin abi kendini" diyerek tepki gösterdi.

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